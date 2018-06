Mais de 1700 crianças comemoram Dia Mundial da Criança em Almeirim

Tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Almeirim assinalou esta sexta-feira, dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança e do Ambiente com uma grande iniciativa no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

Ao todo participaram mais de 1700 crianças e jovens de todo o concelho em representação de escolas públicas, privadas e IPSS. A animação começou pelas 9h30 e incluiu jogos, gincanas, música, teatro, pinturas faciais, dança, boas práticas com bombeiros e farmácias, e demonstrações da GNR.

O Dia da Criança foi criado em 1950, alguns anos após o fim da II Guerra Mundial, para sensibilizar a comunidade internacional para os problemas que atingiam tantas crianças no mundo. Num panorama flagelado, em termos sociais e humanitários, a Federação Democrática Internacional das Mulheres e a ONU quiseram defender as crianças dessa destruição.

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos a 5 de junho, mas juntou-se à celebração. É um evento anual que tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar as populações e os governos para a necessidade de salvar o ambiente.