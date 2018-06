Escolinhas do Mister Vítor Fininho junta amigos

Este sábado realizou-se o sexto encontro Escolinhas do Mister Vítor Fininho e este ano Daniel Monsanto, antigo treinador de vários atletas do União de Almeirim, foi o homenageado.

Este convívio é organizado desde 2013 por antigos atletas treinados por Vítor Feteira como forma de homenagem ao ex-treinador e todos os anos uma personalidade almeirinense é também alvo de homenagem pelo grupo de antigos futebolistas.

Depois de Vitor Feiteira (Fininho), Eliseu Simões e Álvaro Ribeiro, a titulo póstumo João Fragoso e mister Paris em 2017, este ano a homenagem foi feita a Daniel Monsanto que treinou vários atletas do grupo de convívio e muito dos atletas do União de Almeirim.

O convívio começou pelas 10h30, no cemitério de Almeirim para homenagear o Major Caetano, antigo presidente do UFCA que criou as escolinhas de formação no clube. Depois seguiu-se uma peladinha com os ex-atletas treinados por Vítor Fininho e um almoço/convívio.

Márcio Sampaio, adjunto de Jorge Jesus, também marcou presença e mostrou dotes futebolísticos.