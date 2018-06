U. Almeirim reforça-se no Fazendense

António Calado e o novo Diretor Desportivo da equipa Sénior e Junior Masculina para a próxima época desportiva 2018-2019. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo clube unionista.

Em declarações a O Almeirinense, Calado justificou a mudança do Fazendense para o União com “o convite do André [Mesquita que é o homem forte do futebol], pelo desafio,novas experiências e muito a pedido do Mister Mário Nelson“.