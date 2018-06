“Jogo do Bicho” com novo espaço em Fazendas de Almeirim

As obras no Campo do Sporting, em Fazendas de Almeirim, ditaram o fim temporário no local, com o “jogo do bicho”; a Câmara Municipal de Almeirim tinha prometido um outro local para a população continuar a prática deste jogo tradicional.

“Muitos foram os que vaticinaram o seu fim, afinal está cá para durar. Hoje eram cerca de duas dezenas de pessoas que ali se divertiam, jogando, conversando e confraternizando. Gente que se sente bem”, dizia o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro .

Agora, junto ao Centro de Saúde de Fazendas de Almeirim existe um espaço novo para esta prática desportiva, que é muito apreciada pela população da freguesia de Fazendas de Almeirim e arredores.