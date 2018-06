É Hora de Brincar

Explorando, uma vez mais, a convenção sobre os direitos da criança, desta vez o seu artigo 31, podemos ficar a conhecer as diretrizes relativas ao lazer, atividades recreativas e culturais que nos deverão guiar no sentido de providenciar às crianças uma vida saudável e equilibrada.

O resumo desse artigo diz-nos o seguinte: “A criança tem direito ao repouso, a tempos livres e a participar em atividades culturais e artísticas.” Atualmente é possível verificar que cada vez mais as crianças têm as suas agendas extracurriculares cheias de várias atividades e de deveres escolares, ficando o brincar sempre para segundo plano. O brincar e o jogar não se resumem apenas ao divertimento e prazer da criança, estes são muito mais importantes. A brincar e a jogar a criança expressa os seus sentimentos, aprende a compreender o papel do adulto, preparando-se para os desafios do futuro. Ao brincar, a criança aprende a lidar com a frustração, desenvolve a sua personalidade, aprende a partilhar, a cooperar, a comunicar, desenvolvendo a noção de respeito por si e pelo outro.

Segundo o psicólogo Jean Piaget, a criança deve crescer num ambiente rico em materiais e atividades, no qual possa escolher as que irá desenvolver, já que constrói o seu conhecimento através das suas relações com os objetos e pessoas à sua volta. A psicóloga Joana Valério realça a importância de os pais definirem nas agendas das crianças um espaço diário para não fazerem nada – pois é aí que surge o espaço para brincar! Neste sentido da importância do brincar e de ser criança, realiza-se no próximo dia 1 de junho, no Parque da Zona Norte, a comemoração do Dia Mundial da Criança.

Organizada pelo Município de Almeirim, contará com a presença de todas as escolas do concelho e diversos organismos envolvidos no panorama educativo local para uma manhã cheia de brincadeira e animação. A CPCJ também estará presente com um espetáculo-surpresa, cheio de movimento, cor e som, que fará as delícias dos mais pequenos. Estamos à vossa espera! Acreditamos que ser criança é ser feliz, é correr e brincar até cansar e ainda pedir bis! Assim, crianças e famílias, do que estão à espera? É hora de brincar!

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almeirim