Vinhos de Almeirim conquistam 11 medalhas no Concurso Mundial de Bruxelas 2018

Os vinhos do concelho de Almeirim voltaram a ser premiados num grande concurso internacional de vinhos. Ao todo, Almeirim arrecadou 11 medalhas, duas de ouro e nove de prata no Concurso Mundial de Bruxelas 2018, que decorreu entre 10 e 13 de maio em Pequim, China.

A Quinta do Casal Branco e a Falua foram distinguidas com duas medalhas de grau “Ouro”. Nas medalhas de grau “Prata” a Quinta da Alorna, a Quinta do Casal Branco e a Falua conquistaram três medalhas cada um.

Para além do concelho almeirinense, a região arrecadou cinco medalhas de “Grande Ouro”, 19 de “Ouro” e 13 de “Prata”, o quer perfaz um total de 37 galardões distribuídos por onze produtores. A isto acresce o facto de o “Vinho Revelação – Portugal 2018” ser, também ele, um vinho do Tejo: o ‘Quinta da Lapa Syrah Reserva tinto 2015’ (da Agrovia Sociedade Agro-Pecuária).

No quadro das medalhas “Grande Ouro”, de destacar o facto de cinco, em 17 que vieram para Portugal, serem para Vinhos do Tejo. A Agrovia Sociedade Agro-Pecuária arrecada duas, das quais uma pertence ao acima referido “Quinta da Lapa Syrah Reserva tinto 2015”. A Adega do Cartaxo, a Encosta do Sobral e a Enoport United Wines conquistam uma cada.

A respeito das medalhas de “Ouro” é a Enoport United Wines a empresa com maior número de condecorações vínicas: quatro. Segue-se o Casal da Coelheira, com três. A Adega do Cartaxo, a Agrovia Sociedade Agro-Pecuária, a Encosta do Sobral e Quinta da Lagolva totalizam, cada uma, duas; enquanto a Falua, o Casal Branco e a Quinta do Arrobe trouxeram uma.

De acordo com o resultado apurado na lista das medalhas de “Prata”, o primeiro lugar é ocupado, em ex-aequo, pelo Casal Branco, Falua e Quinta da Alorna, com três cada um. A Adega do Cartaxo, o Casal da Coelheira, a Quinta do Arrobe, a Quinta do Cavalinho e a Quinta da Lagoalva contam, cada um, com uma.

A 25.ª edição do ‘Concurso Mundial de Bruxelas’ decorreu, este ano, entre 10 a 13 de maio, na cidade de Pequim, na China. Foram mais de 9.180 o número de amostras vínicas de 50 países inscritas neste desafio e provadas por 330 elementos do júri também de cinco dezenas de países. De acordo com os resultados, Portugal, foi um dos dez principais países no que toca às medalhas arrecadadas. Ao todo são 324 medalhas, total que colocou o nosso país em 4.º lugar (atrás de França, Espanha e Itália), subindo para terceiro (atrás de França e Espanha) nas medalhas de Grande Ouro – total de 17 (cinco das quais agora no Tejo).

Lista de Vinhos do Tejo Premiados

Vinho Revelação Portugal

Quinta da Lapa Syrah Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Agrovia Sociedade Agro-Pecuária, S.A.

GRANDE OURO (5)

Bridão Cuvée Alicante Bouschet Colheita Seleccionada tinto 2015 (DO do Tejo), Adega Cooperativa do Cartaxo

Cabeça de Toiro Grande Reserva tinto 2012 (DO do Tejo), Enoport United Wines

Different Red tinto 2015 (IG Tejo), Encosta do Sobral – Sociedade Agrícola

Quinta da Lapa Merlot Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Agrovia Sociedade Agro-Pecuária

Quinta da Lapa Syrah Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Agrovia Sociedade Agro-Pecuária

OURO (19)

Bridão Cuvée Trincadeira Colheita Seleccionada tinto 2015 (DO do Tejo), Adega Cooperativa do Cartaxo

Cabeça de Toiro Syrah tinto 2014 (DO do Tejo), Enoport United Wines

Cabeça de Toiro Reserva tinto 2014 (DO do Tejo), Enoport United Wines

Casal da Coelheira Private Collection tinto 2015 (IG Tejo), Casal da Coelheira

Casal da Coelheira Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Casal da Coelheira

Conde Vimioso Sommelier Edition tinto 2015 (IG Tejo), Falua Sociedade de Vinhos

Encosta do Sobral Syrah tinto 2015 (IG Tejo), Encosta do Sobral – Sociedade Agrícola

Encosta do Sobral Touriga Nacional tino 2015 (IG Tejo), Encosta do Sobral – Sociedade Agrícola

Herdade dos Templários Grande Escolha tinto 2014 (IG Tejo), Quinta do Cavalinho – Vinhos

Hippo by Lagoalva tinto 2016 (IG Tejo), Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima

Lagoalva Castelão e Touriga Nacional tinto 2016 (IG Tejo), Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima

Mythos tinto 2015 (IG Tejo), Casal da Coelheira

Nana Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Agrovia Sociedade Agro-Pecuária

Penina Regional Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Enoport United Wines

Quinta da Lapa Cabernet Sauvigon tinto 2015 (IG Tejo), Agrovia Sociedade Agro-Pecuária

Quinta do Casal Branco tinto 2015 (DO do Tejo), Casal Branco

Quinta de S. João Batista Grande Reserva tinto 2012 (DO do Tejo), Enoport United Wines

Quinto Elemento Cabernet Sauvignon Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Quinta do Arrobe

Terras de Cartaxo Reserva tinto 2015 (DO do Tejo), Adega Cooperativa do Cartaxo

PRATA (13)

Casal da Coelheira tinto 2015 (IG Tejo), Casal da Coelheira

Conde Vimioso branco 2017 (IG Tejo), Falua Sociedade de Vinhos

Conde Vimioso Reserva tinto 2014 (IG Tejo), Falua Sociedade de Vinhos

Falcoaria Clássico tinto 2014 (DO do Tejo), Casal Branco

Falcoaria Fernão Pires branco 2015 (DO do Tejo), Casal Branco

Lagoalva Reserva tinto 2016 (IG Tejo), Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima

Portal da Águia 2015 (DO do Tejo), Quinta da Alorna Vinhos

Portal da Águia Reserva tinto 2014 (IG Tejo), Quinta da Alorna Vinhos

Portal da Águia Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Quinta da Alorna Vinhos

Quinto Elemento Syrah Reserva tinto 2015 (IG Tejo), Quinta do Arrobe

Tagus Creek Chardonnay & Fernão Pires branco 2017 (IG Tejo), Falua Sociedade de Vinhos

Terra de Lobos tinto 2015 (IG Tejo), Casal Branco

Terras de Cartaxo Clássico tinto 2016 (DO do Tejo), Adega Cooperativa do Cartaxo