Augusto Canário, The πlinha, DFB e Ús Sai de Gatas nas Festas da Raposa de 9 a 13 de junho

Entre 9 e 13 de junho estão de volta as Festas em Honra de Santo António na Raposa. Augusto Canário, The πlinha, DFB e Ús Sai de Gatas são alguns dos artistas em destaque que vão estar presentes no palco das festas da Raposa.

As festas na Raposa tem início com o hastear da Bandeira no dia 9, pelas 20h. Nesse mesmo dia atua pelas 21h30, o Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa”, de seguida inicia o baile “THY SOBRY”. Pelas 23h, Augusto Canário e amigos sobem ao palco e finaliza o dia DJ LTTUX.

No dia de Portugal realiza-se uma caminha, um passeio de pasteleiras, uma mega aula de zumba. Pelas 22h sobe a palco a Banda The πlinha e o dia fecha com a atuação da artista Bruna.

No dia 11 de junho pode contar com a atuação da Banda DFB.

Ús Sai de Gatas e o DJ WAISSER são os artistas que atuam no dia 12, dia em que está a ser preparado um grandioso fogo de artificio.

A procissão em Honra de Santo António realiza-se pelas 19h, no dia 13 de junho e contará com presença da Sociedade Filarmónica de Muge e a missa solene será presidida pelo padre João Borga. O encerramento das festas estão agendados para as 21h com a despedida em mini concerto da banda e a entrega da bandeira aos nova comissão de festas.