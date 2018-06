O III Internacional & XII Taça Karaté Cidade de Almeirim realiza-se no próximo sábado, 9 de junho, no pavilhao desportivo da Escola EB de Fazendas de Almeirim, entre as 9h e as 19h.

A competição conta este ano com um torneio triangular das seleções de Portugal, Espanha e Itália.

Vão estar presentes em Fazendas de Almeirim cerca de 449 atletas e 61 clubes de todo o país. Serão ainda realizadas 230 provas de Katas e 288 provas de kumites.