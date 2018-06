CIMLT apresenta plano de combate ao insucesso escolar

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) apresenta, no próximo dia 14 de junho, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo, financiado pelo Fundo Social Europeu, enquadrado no Alentejo 2020 e promovido pela CIMLT. O evento irá decorrer no Convento de São Francisco, em Santarém, entre as 9h e as 13h30, sendo a sua entrada livre.

O presente projeto, piloto e inovador em Portugal, encontra-se a decorrer em 10 Municípios da Lezíria do Tejo: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém. Este projeto define uma estratégia de implementação convergente de uma educação positiva, inovadora, criativa e de excelência, como estratégia de um desenvolvimento económico e social da Lezíria do Tejo para combater o abandono e o insucesso escolar, e promover o sucesso educativo para o triénio 2017-2020. Este investimento na educação da Lezíria do Tejo preconiza a criação de uma rede de trabalho colaborativa intermunicipal, potenciadora de partilha e transferência interconcelhos de boas práticas e de um impacto positivo a médio e longo prazo.

O evento contará com a presença de especialistas nacionais na área da Educação, tendo como principal objetivo a apresentação e divulgação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e do impacto deste na região da Lezíria do Tejo. A Sessão de Abertura estará a cargo do Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT, Pedro Ribeiro, e a Sessão de Encerramento contará com a presença do Secretário de Estado da Educação, João Costa.