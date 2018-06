Ribatejo já tem Carta Gastronómica

A Carta Gastronómica do Ribatejo foi apresentada na tarde de quinta-feira, 7 de junho, numa cerimónia que contou os presidentes das câmaras da Lezíria do Tejo, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, e o Armando Fernandes, em representação da Confraria Gastronómica do Ribatejo.

Recorde-se que em 2015, a ERTAR, a Câmara de Santarém, a Confraria da Gastronomia do Ribatejo e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo assinaram um protocolo para a elaboração da Carta Gastronómica do Ribatejo. No ano seguinte, o município de Abrantes juntar-se-ia ao projeto.

De acordo com uma nota enviada pela Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, esta carta visa “valorizar o receituário tradicional do Ribatejo, desenvolver um referencial gastronómico para a região e alavancar a promoção dos produtos endógenos”, constituindo o primeiro passo de um projeto que prevê a certificação dos restaurantes do Ribatejo e a edição de um guia.