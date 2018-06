NERSANT e Instituto Politécnico de Santarém dedicam dia às fábricas inteligentes

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, e o Instituto Politécnico de Santarém, vão levar a efeito o Fórum Inovação Get Innovation, que terá como tema central as “Smart Factories e o Estado da Arte”. O evento é o culminar de um trabalho realizado por ambas as entidades no que diz respeito à promoção de conceitos relacionados com a indústria 4.0.

Get Innovation – A Caminho da Indústria 4.0. Assim se denomina o projeto financiado pelo Alentejo 2020 que a NERSANT e o IPSantarém têm vindo a dinamizar na região de Santarém, com o objetivo de preparar o tecido empresarial da região da Lezíria do Tejo, para a integração dos princípios da Indústria 4.0 nos seus sistemas organizacionais e produtivos.

Ao longo da implementação do mesmo, foram desenvolvidos diversos estudos, que muito contribuem para a reflexão sobre a temática da Indústria 4.0, bem como para a apresentação de propostas de plano de ação para que as empresas possam acompanhar esta nova revolução industrial. A completa digitalização e interconexão dos processos de produção industrial, desde o controle de matérias-primas até a logística de distribuição dos produtos, é o que se ambiciona com as Fábricas Inteligentes.

Neste sentido, e com o objetivo de apresentar este trabalho à região e à comunidade interessada, a NERSANT e o IPSantarém vão realizar no dia 21 de junho, na Startup Santarém, o Fórum Inovação Get Innovation, subordinado ao tema “Smart Factories e o Estado da Arte”. No mesmo serão apresentados os resultados dos estudos realizados, bem como exemplos de boas práticas na implementação destes conceitos.

No Fórum será feito um balanço das atividades inerentes ao projeto Get Innovation, assim como ao Estado de Arte da Indústria 4.0 em Portugal. Esta análise será feita também para a região de Santarém, com a apresentação de resultados. Segue-se disseminação de diversos casos de sucesso de empresas da região no âmbito da aplicação de conceitos relacionados com a Indústria 4.0. No programa, prevê-se ainda a apresentação de um estudo de Benchmarking Internacional de Boas Práticas no âmbito do tema.

Realizar-se-á, ainda, uma Mesa Redonda, com a presença de ilustres convidados do panorama nacional no âmbito da inovação e indústria 4.0, bem como a apresentação do resultado do estudo sobre “Novas Profissões”.