Vendas dos Vinhos da região sobem mais de 20% no primeiro trimestre de 2018

De acordo com os dados Nielsen relativos ao primeiro trimestre de 2018, a Comissão Vitivinícola da Região do Tejo tem boas razões para “sorrir”, uma vez que é bastante positiva a evolução do mercado em Portugal Continental.

Os vinhos tranquilos produzidos na Região Vitivinícola do Tejo registam um aumento substancial no total de vendas, em litros e em valor, quer na Distribuição, quer na Restauração, face ao período homólogo de 2017 (janeiro a março). Em traços gerais, o resultado mostra ainda que, a nível nacional, os vinhos de mesa estão a perder terreno de forma significativa para os vinhos certificados, o que é uma mais valia, quer para os agentes económicos, quer para o consumidor, que assim tem a garantia que está a beber vinhos da região, com selo de autenticidade e qualidade.

Face ao período homólogo de 2017, o primeiro trimestre de 2018 conduz a um aumento de 26% no total de vendas em litros (Distribuição + Restauração) dos Vinhos do Tejo, contrariando a tendência do mercado nacional que se encontra no negativo com -0,4% no total de vendas em litros (Distribuição + Restauração). Ao dividirmos esse total positivo referente aos Vinhos do Tejo por parcelas, a Distribuição assinala uma subida de 17,4% e a Restauração um acréscimo de 45,7%, números que ficam muito além do panorama nacional ditado por -2,0% na Distribuição e apenas 4,4% na Restauração.

Se esmiuçarmos as vendas em valor, o resultado inerente aos Vinhos do Tejo continua a ser bastante positivo quando comparado com o mercado nacional em geral. Ou seja, a soma da Distribuição com a Restauração perfaz um total de 20,3%, valor superior aos 2,6% apresentados pelo total de vendas em dinheiro do mercado nacional face ao período entre Janeiro e Março de 2018. Os dois dígitos permanecem na coluna dos Vinhos do Tejo na parte da Distribuição, com 17,3%, bem como da Restauração, com 24,2%. Os três valores respeitantes aos Vinhos do Tejo testemunham, uma vez mais, uma subida digna de registo.