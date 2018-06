Música, picaria e animação nas Festas da Cidade

Os nomes mais sonantes vão atuar no palco principal nos dia 24 e 20 com a atuação de Tiago Bettencourt e David Antunes, respetivamente; este é o artista que mais vezes tem atuado de forma consecutiva nas Festas da Cidade de Almeirim, no dia da elevação de Almeirim a cidade.

O arranque do certame é no dia 16 com um Festival de Folclore organizado pelas Velhas Guardas da Casa do Povo de Almeirim. Nesse dia, haverá ainda animação com Cavaquinhos do Orfeão, picaria (meia-noite no Picariódromo) e Almeirim Night Sessions, no Kartódromo.

No segundo dia das festas, a 17 junho, o palco principal recebe a Banda Marcial de Almeirim e, pela meia-noite, picaria.

Na segunda-feira, dia 18, o destaque recai par a atuação de Rogério Charraz, com Tributo a Rui Veloso. Na terça, dia 19, Rock&Road Tributo. No dia 20 de junho, quando se assinalam 27 anos da elevação de Almeirim a cidade, a estrela escalabitana David Antunes promete mais um grande espetáculo. No dia 21, quinta-feira, o palco principal recebe o Projeto Cid e é inaugurada uma exposição de construções de Lego.

Com o aproximar do último fim de semana, voltam as picarias e há também a iniciativa de Correr nas Festas, no dia 22. Na sexta-feira, o palco principal prepara-se para receber Sons do Minho e durante a noite volta a animação no Kartódromo. Sábado, 23 de junho, o dia é preenchido e começa na freguesia de Fazendas de Almeirim com um sarau de ginástica no Pavilhão da Escola EB2,3, pelas 16h, depois aula de zumba com Joana Pernas, dramatização da Lenda da Sopa da Pedra, e antes da picaria a música é com “Quem é o Bob?”, num tributo a Bob Marley. Neste dia também há festa no kartódromo.

As festas terminam no dia 24 com encontro de Vespas, e a fechar com chave de ouro: Tiago Bettencourt, como o jornal O Almeirinense já tinha adiantado em primeira mão.