Paulo Almeida aponta à realização de um Europeu ou Mundial em Almeirim

O III Internacional & XII Taça Karaté Cidade de Almeirim realizou-se no dia 9 de junho, no pavilhao desportivo da Escola EB de Fazendas de Almeirim. A competição contou este ano com um torneio triangular das seleções de Portugal, Espanha e Itália.

Foram realizadas 230 provas de Katas e 288 provas de kumites.

Paulo Almeida, em declarações a O Almeirinense, diz que o balanço foi “altamente positivo, 500 atletas, presença de 50 espanhóis e 18 italianos, um grande fair-play pela parte dos participantes e uma boa aceitação do público consoante as decisões do árbitro. Está presente o topo de Portugal, Espanha e Itália sendo altamente positivo para Almeirim e para a região”.

O homem forte do Karaté almeirinense diz ainda que “havendo até a possibilidade deste ano ter a presença de cinco equipas não sendo possível devido à logística, tendo já enviado pessoas para dormir em Alcanena e na Chamusca. Entre muita coisa a melhorar, a data é uma delas. Infelizmente este ano o tempo também não teve a nosso favor”.

Para o futuro, Paulo Almeida quer ” fazer o campeonato da Europa ou do Mundo

seja da mesma modalidade ou não. É uma questão de logística, espero também que as novas obras do estádio Municipal de Almeirim possam proporcionar condições para isso.

Futuramente, mesmo não tendo capacidade para receber um campeonato da Europa a ideia é receber 10 ou 12 equipas, sabendo que tem de ser noutra altura devido as Festas da Cidade de Almeirim que ocupam muito espaço e tempo”.

Mais declarações na edição de 15 junho.