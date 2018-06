Novo mercado para 2020 com lojas e serviços … mas há uma grande dúvida

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim chamou, na quinta-feira, dia 14 junho, o proprietários das lojas do mercado municipal para uma reunião onde terá sido revelado que as obras devem começar em junho do 2019, demorarão um ano, que no primeiro andar vão funcionar o Serviço de Finanças, Segurança Social, Águas do Ribatejo e uma Loja do Cidadão.

Durante a reunião que durou pouco mais de uma hora, o executivo mostrou algumas imagens do futuro espaço e teve o acolhimento dos proprietários, mas não conseguiram responder a uma questão: Para onde vão ser deslocados durante o ano das obras?

A autarquia estuda várias hipóteses e deve nos próximos meses anunciar a decisão.