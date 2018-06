Festas da Cidade 2018: “As minhas expetativas são as melhores possíveis”, diz Ana Casebre

Este sábado, dia 16 junho, arrancam as Festas da Cidade 2018. Até dia 24 são nove dias de muita festa, música, comida, vacadas e diversão nas 18 tasquinhas e dois palcos que estão montados na zona dos Jardins da Biblioteca.

O que espera das festas desde ano?

Sendo as Festas da Cidade um evento relevante naquilo que é a agenda cultural do Município de Almeirim, as minhas expetativas são as melhores possíveis. Sobretudo espero que sejam nove dias agradáveis, de encontros, convívio e muita animação quer para a população do nosso concelho quer para quem nos visita.

O programa segue a mesma linha dos últimos anos?

Sim, basicamente o programa segue o mesmo formato dos anos anteriores, apenas com uma alteração no que se refere ao Festival de Folclore do Rancho da Casa do Povo de Almeirim que este ano se fará noutra ocasião, mantendo-se o Festival da Velha Guarda de Folclore de Almeirim no primeiro dia de festa. É um programa diversificado, pensado para todos os gostos e faixas etárias, com folclore, marchas populares, animação musical, concertos, picarias, entre outros. Vamos ter também mais uma edição da prova de atletismo “Correr nas Festas” e quatro noites dedicadas aos mais jovens com “Almeirim Night Sessions” a decorrer Kartódromo de Almeirim.

Tiago Bettencourt é o nome mais sonante?

Para além de outros concertos que se podem destacar, nomeadamente David Antunes que vai atuar no Dia da Elevação de Almeirim a Cidade, efetivamente este ano o cabeça de cartaz é Tiago Bettencourt que vai fechar as festas com a apresentação do seu último álbum “A Procura”.

Está a torcer para que o bom tempo ajude?

Sem dúvida! Tenho estado atenta à previsão meteorológica e tudo indica que vamos ter bom tempo na semana das Festas da Cidade, o que faz toda a diferença, uma vez que com bom tempo as pessoas ficam mais dispostas a sair de casa e assim desfrutar do que propomos oferecer.

É um momento importante para as associações do concelho conseguirem receitas importantes?

Sim, à semelhança do que tem acontecido anteriormente, nas Festas da Cidade as tasquinhas vão estar a cargo das associações e coletividades do concelho, o que constitui uma importante oportunidade para angariação de receitas e também para a divulgação das suas atividades.