O Clube dos Infantes em Almeirim para crianças dos 3 meses aos 15 anos

Localizado na Rua da Fonte, n.º 16, em Almeirim, perto da Coudelaria do Cavalo Lusitano e do Lar dos Anciãos, o Clube dos Infantes é um colégio que disponibiliza serviços nas valências de Berçário, Creche, Jardim de Infância (Pré-Escolar), 1.º Ciclo do Ensino Básico e C.A.T.L., recebendo crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 15 anos.

O Clube dos Infantes funciona num edifício construído de raiz e como tal, respeitando devidamente todas as exigências necessárias em termos funcionais e de conforto. Está aberto durante todo o ano, com encerramento apenas nos feriados, fins de semana e véspera de Natal, dispondo de um horário alargado, das 07h45 às 19h45, servindo as necessidades dos pais e respetivos horários de trabalho. O Clube dos Infantes fornece alimentação completa, material de higiene pessoal, roupa de cama, material didático e pedagógico e serviços médicos para além de outros serviços como atividades extracurriculares e transporte escolar. Também aluga espaço para festas de aniversário e outros eventos.

As crianças inscritas no Clube dos Infantes têm acesso a um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas como o karaté, a ginástica psicomotora, a expressão plástica, a expressão dramática, a expressão musical, a iniciação à programação e robótica, a escrita criativa, a iniciação ao inglês, mediante inscrição adicional. As pré-inscrições encontram-se sempre disponíveis nas nossas instalações. A pré-inscrição só resulta em frequência depois de confirmada a correspondente matrícula. As matrículas decorrem desde maio. Havendo vaga na valência pretendida, a entrada da criança no Clube dos Infantes será imediata, após a entrada dos documentos necessários. Aceitam-se também inscrições somente para o período de férias escolares.

A direção de O Clube dos Infantes estabeleceu como diretrizes principais o desenvolvimento pessoal e social da criança, a sua inserção em grupos sociais e o respeito pelos valores da família, contribuindo assim para um desenvolvimento harmonioso, consolidando as bases para a formação da sua futura personalidade e postura na vida. As atividades pedagógicas são realizadas em equipa, sob a coordenação pedagógica de uma Educadora de Infância e de uma Professora de 1.º Ciclo com Especialização em Necessidades Educativas Especiais e com sólidas experiências nas funções. A equipa é composta por várias Educadoras de Infância e Professoras de 1.º Ciclo e de Professoras de 1.º e 2º Ciclos, algumas com Especialização em Necessidades Educativas Especiais, por Auxiliares de Ação Educativa e toda uma equipa que trabalham em conjunto para o bem-estar de todas as crianças. As atividades de enriquecimento curricular são asseguradas por professores próprios para cada atividade. As mensalidades compreendem valores entre os 100€ e os 285€.

O acompanhamento da valência do CATL é feito com professoras de 1.º e 2.º Ciclos., em salas separadas em que os alunos têm atividades pedagógicas, estudo acompanhado e apoio individualizado. Os métodos de estudo implementados incluem planos individuais de trabalho, planos de leitura, resumos, projetos, escrita criativa, projetos de matemática e ciências. As mensalidades do CATL compreendem valores entre os 100€ e os 160€.

As férias escolares no nosso colégio do CATL, do pré-escolar e do 1.º Ciclo são repletas de atividades lúdico-pedagógicas programadas e afixadas no colégio. Passeios, ateliers de culinária, de escrita criativa, de dança, de expressões plásticas, piscinas, desportos, entre outras.

O Clube dos Infantes tem diversos protocolos de cooperação com diversas entidades como a Clinicalm, SLI – Escola Internacional de Línguas e Quinta Pedagógica Dom Pequenote. O Clube dos Infantes tem ainda protocolos com a Ticket Restaurant de Portugal e com a Edenred, em cheques para a educação. O Clube dos Infantes está em fase final de estabelecer novos protocolos com outras entidades, que anunciaremos em breve.

A direção do Clube dos Infantes está totalmente disponível para qualquer esclarecimento que os pais julguem necessário e que poderá ser na sede, pelos telemóveis 912 151 755/912 151 775 ou ainda através do nosso e-mail (clubedosinfantes@gmail.com) ou do nosso Facebook (ClubeDosInfantes). Venham conhecer-nos!