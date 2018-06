Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” organiza MotoChurrasco

O Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” organizam de 6 a 8 de julho um MotoChurrasco, em Fazendas de Almeirim.

Os festejos começam dia 6 de julho com jantar e espetáculo de Carlos Vicente Trio. No sábado 7 de julho, será realizado um passeio à Quinta do Casal Branco com prova de vinhos e lanche e o dia termina com os espetáculos das Bandas Terazi e The Rockers. No domingo, 8 de julho será o dia da despedida dos motards.

A organização promete muita Sopa da Pedra e Porco no Espeto, banhos quentes e campismo. As entradas são livres.