Depois do sucesso nos dois primeiros dias, as noites mais divertidas estão de volta no Almeirim Night Sessions que vão decorrer no Kartódromo de Almeirim.

Esta animação está incerida nas Festas da Cidade 2018 e esta sexta haverá atuação do Dj M Simões e Miguel Avlys. No sábado, Dj 2ballroom e André Henriques.

A autarquia garante transporte através do TUA do recinto das Festas até ao Kartódromo de Almeirim e vice-versa.