Tribunal vai dar lugar a creche

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim quer construir uma creche nas atuais instalações do Tribunal de Almeirim. O espaço é da Junta de Freguesia e chegou a ser pensado para albergar os serviços da junta quando o tribunal mudar, mas há uma nova intenção.

Nas redes sociais, Pedro Ribeiro afirmou que “quando negociámos os fundos comunitários, uma das prioridades que definimos foi a construção de uma creche pública. Com a saída do tribunal do antigo posto da GNR é nossa intenção requalificar este edifico e ai construir a dita creche, com salas dos 0 aos 3 anos num total de cerca de 60 crianças”.

Reforça o autarca que “este investimento é mais uma forma que temos de apoiar a natalidade”.