Plano Operacional Distrital contra incêndios apresentado

O Plano Operacional Distrital (POD) foi apresentado e discutido no dia 21 de junho, em Torres Novas, durante a XII Reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Santarém. A iniciativa contou com a participação das forças de intervenção do novo Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais e municípios do distrito de Santarém.

De acordo com a Diretiva Operacional Distrital, estes planos operacionais distritais deveriam ter sido apresentados ainda durante o mês de maio, mas só Leiria cumpriu o prazo. Outros distritos optaram por não fazer apresentação pública. Nestes momento, o país está no nível III do DECIR (Dispositivo de combate aos Incêndios Rurais) e o distrito de Santarém vai ter reforçado o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) com a instalação das soluções de redundância de transmissão nas estações base com recurso a comunicações satélite e aumento da autonomia energética com recurso a 18 geradores móveis.

Em termos nacionais, de 01 de julho até 30 de setembro, estarão disponíveis 55 meios aéreos, 10767 operacionais, 2303 viaturas e o sistema de georreferenciação SIRESP GL que se espera que chegue a todas as corporações de bombeiros a tempo e horas e que permite localizar as viaturas e os diferentes meios operacionais nos teatros de operação em tempo real e a monitorização das decisões operacionais.