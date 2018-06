Almeirinenses recebem Presidente da República na sua visita aos EUA

Vítor Guimarãis e Antonieta Codeas, ambos naturais de Almeirim, foram dois dos vários emigrantes que receberam a visita do Presidente da República Portuguesa, na terça-feira, 27 de junho, no Virginia Portuguese Community Center, em Manassas, no estado da Virgínia.

Vítor, à direita na foto, engenheiro agrónomo e mestre em viticultura e enologia está desde 2011 nos Estados Unidos da América. É responsável Morais Vineyards e já arrecadou várias medalhas em concurso internacionais de vinho. Antonieta Codeas, à esquerda na foto, trabalha também na Morais Vineyards e é o braço direito de Vítor.

Vitor Guimarãis esclarece que a visita do Presidente ao Virginia Portuguese Community Center “reveste-se de uma enorme importância uma vez que é a primeira vez que a maior figura do Estado Português nos visita”.

O almeirinense explica que a zona metropolitana de Washington DC (inclui os Estados de Virgínia e Maryland) “tem uma importante comunidade portuguesa que normalmente fica “esquecida” pelas figuras maiores do nosso pais, pese a proximidade com a Embaixada de PT.”, conclui.

Marcelo Rebelo de Sousa passou por Manassas, naquela que foi a primeira visita de um chefe de estado português a uma associação luso-americana na região sul dos Estados Unidos. O presidente fez-se acompanhar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pelo embaixador de Portugal em Washington, DC, Domingos Fezas Vital, e respectiva mulher, a embaixatriz Isabel Fezas Vital.

Em Manassas, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo Presidente da Câmara local, Hal Parrish, e mulher, e por dois vereadores, Pamela Sebesky e Ken Elston. As honras da casa ficaram por conta do presidente da coletividade, Carlos Martins, do empresário José Morais e de vários outros membros da colectividade.

No hall do VPCC, o presidente de Portugal descerrou uma placa a assinalar o caráter histórico da visita e assinou o livro de honra; logo de seguida, percorreu um corredor humano com mais de 400 pessoas que o aguardava no interior do salão nobre, oferecendo beijos e abraços, como é seu apanágio.

No palco, esperava-o um grupo de crianças da escola do Centro, que entoaram os hinos de Portugal dos EUA.

Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter trocado galhardetes com membros da direcção do VPCC (de quem recebeu uma caixa de luxo com uma garrafa da Morais Vineyards & Winery, de Bealeton, entre outras ofertas, e a quem entregou um prato da Vista Alegre com o selo da Presidência), dirigiu-se à multidão ali presente.

O presidente lembrou a contribuição dos portugueses para a prosperidade de Manassas e sublinhou os mais de 240 anos de relações bilaterais com a América, passando ainda em revista o actual posicionamento de Portugal no mundo.

Com Jornal LusoAmericano