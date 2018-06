Vinhos de Almeirim presentes no “Tejo In Vino Veritas”

O Verão mais in acontece no centro histórico da “Capital do Gótico”, Santarém. Logo, os Vinhos do Tejo não podem faltar! Na sexta-feira, dia 29 de junho, entre as 17h e as 23h, todos os caminhos vão dar ao ‘Tejo In Vino Veritas’, a iniciativa que vai ter lugar nos Claustros do Museu Diocesano de Santarém, no âmbito da 4.ª edição do evento cultural ‘Verão In. Str… é um Espanto!’.

Na lista de presenças vínicas constam onze produtores – Adega do Cartaxo, Enorport, Falua, Fiuza, Lambéria’s, Quinta da Alorna, Quinta do Arrobe, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha e Solar dos Loendros – que se deslocam a Santarém para mostrar as suas novidades, entre elas os vinhos que vão marcar o Verão.

Fazem ainda parte do programa do dia 29 de junho, no mesmo espaço, uma visita temática ao Museu Diocesano de Santarém, sob o mote “O Vinho na Arte Cristã” (18h30; €4,00); uma charla teatral intitulada “Ah Nossa! Branco ou Tinto”, pelo Veto Teatro Oficina (21h00); e a actuação musical “On Hat”, com Pedro Santos Rosa, no saxofone, e Luís Vale, no piano (21h30).

A entrada no ‘Tejo In Vino Veritas’ é livre e gratuita, mas se quiser degustar os vinhos em prova, é necessário comprar copo, pelo valor de dois euros.

A acção ‘Tejo In Vino Veritas’, cuja organização está a cargo da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém e o Museu Diocesano de Santarém, faz parte do calendário da 4.ª edição do ‘Verão In. Str… é um Espanto!’. Esta iniciativa de carácter cultural e social percorre, de 21 de junho a 23 de setembro, vários espaços do centro histórico de Santarém com concertos, arte, desporto, ateliers, gastronomia, percursos temáticos, sessões de cinema, peças de teatro e muitas outras atividades gratuitas e ao ar livre.