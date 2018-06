Footkart a uma vitória do maior torneio mundial de formação

A equipa de 2006 do Footkart alcançou final do torneio “A Copa do Guadiana”, que se realiza em Vila Real de Santo António, após vencer nos quartos de final o Marítimo por quatro a um e nas meias-finais a Legenda Genuína – Benfica da Golegã no desempate por grandes penalidades depois do jogo ter terminado num empate a quatro golos.

Emoção ao rubro após a vitória nas meias finais e consequente passagem à final que se vai disputar amanhã pelas 8h30m contra o Sport Futebol Damiense.

A vitória na final permite ao vencedor disputar o Maior Torneio Mundial de Futebol de Formação com equipas de TODO o MUNDO. O Danone CUP (torneio organizado mundialmente pela DANONE) e que irá permitir aos vencedores disputar o respetivo torneio em Barcelona com todas as despesas pagas

https://www.danonenationscup.com/