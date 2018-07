Almeirinenses campeãs nacionais de juniores pelo Sporting Clube de Portugal

Beatriz Gameiro e Matilde Sousa sagraram-se Campeãs Nacionais de Juniores por equipas no Campeonato Nacional do escalão sub 20 (Juniores) que decorreu em Vagos, entre 30 de junho e 1 de julho.

Beatriz Gameiro foi 5ª nos 400 m com o tempo de 59.30, 12ª nos 200 m com o tempo de 26.53 e 5ª por equipa nos 4 x 100 m com o tempo de 50.38. A atleta sagrou-se vice-campeã nacional na disciplina de 4 x 400 m com o tempo de 3.57.99.

Matilde Sousa foi suplente não utilizada nas estafetas por se encontrar a recuperar de um impedimento físico. Com este resultado a equipa do SCP garante a presença na Taça da Europa para 2019 e repete o titulo coletivo de 2017.

Da equipa técnica do Sporting Clube de Portugal, que se sagrou campeã nacional, está o também almeirinense Daniel Leandro.

A secção de atletismo da Associação 20 km de Almeirim fez-se representar nesta comeptição por três atletas lançadores Ana Santos, Iuri Pires e Gonçalo Miudine.

Ana Santos foi 9ª classificada no Lançamento do Martelo de 4 kg com 33,03 m. No Lançamento do Dardo de 600 g, a Ana fez o seu melhor lançamento a 27,37 m, sendo a 10ª classificada.

Iuri Pires no Lançamento do Martelo de 6 kg, fez a marca de 39,55 m, alcançando o 10º lugar.

Gonçalo Muidine foi 12º classificado nos Lançamentos do Peso (6 kg) e do Disco (1,750 kg). No Peso, o atleta fez o registo de 11,52 m e no Disco lançou a 32,42 m.