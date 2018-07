Caminhada Noturna para apoiar CRIAL e Centro Paroquial de Almeirim

“VAMOS DAR CORDA AOS SAPATOS” é o nome da caminhada que promove a saúde e bem-estar que se realiza na próxima sexta-feira, 6 de julho, em Almeirim.

Na sexta-feira, numa organização da Farmácia Barreto do Carmo com apoio do Clube Desportivo “Os Bocas Secas”, realiza-se uma aula de Zumba com Joana Pernas e pelas 21h decorrerá a caminhada noturna de 6km. A concentração está marcada para junto da Farmácia Barreto do Carmo. Todos os donativos reverterão a favor do CRIAL e Centro Paroquial de Almeirim.

No sábado, 7 de julho, durante a manhã realizam-se rastreios à tensão, glicemia, vascular e ortoprotesia na Praça da República, com a colaboração das Farmácias Barreto do Carmo e Correia de Oliveira. Neste dia decorrem ainda mini-aulas sobre a Proteção Solar e informações sobre Suplementação Desportiva feita por nutricionista.