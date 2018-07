Daniel Bragança começa temporada

A bola já rola na Academia Sporting. Esta segunda-feira, a equipa de sub-23 do Sporting Clube de Portugal começou a preparação para a próxima época. Com 21 atletas presentes, incluindo o almeirinense Daniel Bragança, o processo de treino incidiu em exercícios de esforço e corrida, terminando, claro, com os jogadores a matarem saudades da ‘redondinha’.

Luís Martins, treinador leonino, lançou o início de um longo caminho. “Estamos no início de uma época que vai ser longa. Sabemos que há muita coisa a fazer e estes jogadores sabem que têm de pôr em prática todas as suas capacidades e potencialidades. Têm de mostrar treino a treino, jogo a jogo e no dia-a-dia que a Academia Sporting continua a dar os seus frutos”, explicou.