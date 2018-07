Agência Funerária António Montez muda de instalações

Rogério Montez é o proprietário da Agência Funerária António Montez, que mudou recentemente de instalações, em Almeirim.

Quantos anos tem a Funerária? Conte-nos a história desta empresa.

A funerária tem pelo menos 60 anos desde que o fundador começou a trabalhar no sector. Portanto, eu vim parar à funerária em 1977. Comecei a acompanhar com o meu pai logo de pequeno, nunca lhe larguei as calças, fui sempre aprendendo a ver. O fundador sempre ensinou a mostrar, não era a falar, falava pouco. Quando era na questão profissional e ensinar aquilo que ele melhor sabia fazer, lidando com as pessoas, lidando com a organização dos funerais. Quem estava ao pé dele aprendia só vendo. Tinha muito pouco pormenor, falava comigo algum pormenor ou outro. Ele educou-me a falar com os olhos. Hoje acontece isso. Está aqui este rapaz que é novo funcionário, que já aprendeu alguns sinais e vai aprender mais, não se fala no funeral. Quando nós estamos a operar ou a fazer um serviço, nunca se fala. A atenção é sempre medida olhos nos olhos. Os parceiros de trabalho, quando estão a trabalhar estão olhos nos olhos, e a gente comunica com as expressões faciais ou com os olhares. O dizer sim, o dizer não, avançamos agora, atrasamos um bocadinho; todos os pormenores são feitos e relacionados com a atenção das partes que estão a trabalhar. Não há nenhum diálogo quando decorre um serviço, para não perturbar nem o ambiente, nem os familiares que estão numa condição em que guardam tudo. O que nós queremos e o que fazemos é tentar sempre minimizar aquilo que eles estão a sofrer e sempre fazer as coisas o mais delicadamente possível, o mais suave e para eles saberem que estamos ali com eles. Além de fazermos o funeral, acompanhamos a família enlutada. É aquilo que a gente faz de melhor. É estar ao lado da família, é dizer: estamos aqui, se precisar de alguma coisa, venha, diga, fale, descarregue a fúria, faça o que entender. Nós estamos aqui para isto. Para abraçarmos uma causa. É o que a gente faz de melhor.

Mudaram de instalações recentemente.

Sim! Na segunda semana de abril deste ano. Fizemos uma reabertura no espaço do escritório para dar uma melhor visibilidade à empresa, para dizer “nós estamos a um pequeno passo de distância das pessoas”, para dizer “estamos ao seu lado”, e quando necessitarem de nós, temos uma melhor localização para que as pessoas venham ao nosso encontro e usufruam do nosso trabalho, dos nossos serviços, de como nós podemos estar ao lado deles. Viemos tornar uma zona mais visível para as pessoas. Porque um cliente vem atrapalhado, perde a noção do local onde está. Este é um local de passagem, as pessoas gravam muito este local e é uma zona mais abrangente e dá outra visibilidade à empresa. Mais claridade, isto é uma resposta para conseguir dizer que nós somos pessoas com uma transparência, até a nível das instalações onde estamos. As nossas instalações antigas também estavam a precisar de obras, arranjos. A localização anterior atrapalhava um pouco as pessoas porque eram zonas fechadas por sentidos proibidos. Também foi uma das coisas que pesou muito e por isso nós viemos para aqui.

Que novidades é que esta mudança traz às pessoas?

A agência traz uma novidade a nível dos seus animais de estimação, temos uma parceria que fechámos agora em abril com uma empresa. Uma equipa mais dinâmica, com caras novas e com este novo projeto de nos associarmos a uma empresa funerária de animais, para aquelas pessoas que têm os seus bichinhos de estimação e querem dar-lhes um fim com dignidade e algum miminho. Somos os pioneiros em Almeirim com esta parceria com a agência funerária dos animais.

Há mais alguma coisa que gostasses de dizer para que as pessoas possam saber mais sobre a agência?

A nossa missão é uma missão ingrata, mas estamos aqui para servir com amizade e competência, da minha parte, como técnico da agência funerária a visão da mesma, a mudança de instalações.

Têm de andar sempre em constantes formações?

Volta e meia tenho de andar a fazer reciclagens das formações que já tive…

E novidades que tenha com a mudança de espaço?

Novidades… temos uma nova profissional no sector jurídico, ou seja, alguma coisa que os nossos clientes precisem-que é uma coisa que acontece muito- escrituras, registos, nós fazemos isso; temos essa competência pois trabalhamos com uma profissional dessa área jurídica: uma advogada bem credenciada, especializada, que está em todos os sectores a nível de advocacia, principalmente a nível destas situações de escrituras, registos. Faz o acompanhamento, nós fazemos a receção do cliente, marcamos uma reunião com ela, ela dirige-se aqui às nossas instalações, reúne-se com o cliente que lhe pede o que é preciso, e ela a partir daí transfere tudo para o seu escritório e começa a tratar dos assuntos todos.

Temos também uma nova parceria com uma agência funerária do Fundão que faz todos os trajetos dos países da União Europeia.

Fazemos também o funeral do seu animal de estimação!

Somos uma agência funerária com muita dinâmica, muito abertos, continuamos as tradições já existentes na casa e muitas mais. A disponibilidade é o nome da casa.

Mais info:

Rua Condessa da Junqueira, nº11 B

2080-069 Almeirim

rogeriomontez@sapo.pt

antoniomontezherdeiro@sapo.pt

Telf: 243 592 902

Telm: 936 021 076

Direção Técnica:

Rogério Montez