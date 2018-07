Campo Pequeno – “Gatos por Lebres”

Na noite de ontem, quinta-feira, 5 de julho, realizou-se no Campo Pequeno, uma corrida de toiros mista, onde se lidaram “Gatos por Lebres”.

Os toiros de Paulo Caetano, para a lide apeada saíram sem trapio, apresentação, e todos “afeitados”.

A “bronca” rebentou; nunca o Campo Pequeno tinha assistido a tremenda vaia, durante as lides dos cinco “gatos”! O público não perdoou e a noite foi trágica para o toureiro a pé, em Portugal.

Morante de La Puebla e José Mari Manzanares tinham por obrigação fazer algo mais, tendo em conta o estatuto de “figuras” mas … !

Salvou-se João Ribeiro Telles Jr, com uma lide soberba no seu segundo toiro e o forcado do Aposento da Chamusca, João Rui Salgueiro, com um “pegão” na primeira pega da noite.

Mais uma “machadada” no toureiro apeado em Portugal.