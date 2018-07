Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar do Município ajuda pais

Por solicitação do Agrupamento de Escolas de Almeirim, as psicólogas e educadora social, que fazem parte da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar do Município têm vindo a realizar ações para pais/encarregados de educação sobre o tema “Transição do Pré-Escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico”.

As ações realizaram-se em Jardins-de- Infância do Município (JI Moinho de Vento, JI nº3, JI Benfica do Ribatejo, Escola Moinho de Bento e Canto do Jardim). Estas acções constituíram um espaço animado de partilha e reflexão com uma participação activa de todos os envolvidos. Este tipo de evento é para continuar nos próximos meses/anos tendo em conta que a participação da família, de uma forma articulada, é fundamental para o sucesso das nossas crianças e jovens.

O Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar do Município foi criado em Janeiro de 2017 com objetivo de apoiar os Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim no âmbito do Plano de Ação Estratégica de acordo com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.