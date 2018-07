Rosinha, The Great Vinegar Sound Taste e Edna Pimenta de 6 a 8 de julho em Paço dos Negros

Rosinha, The Great Vinegar Sound Taste e Edna Pimenta são os destaques da Festa de Paço dos Negros entre esta sexta-feira, 6 de julho e domingo 8 de julho.

O certame inicia pelas 20h, com o Dia da Juventude que conta com as atuações de Madeira Show, Folclore com o Núcleo Infantil e Juvenil do Rancho Folclórico de Paço dos Negros, Rosinha e animação na TASKADURA com os The Great Vinegar Sound Taste.

No sábado atuam Justino Garcia e a artista Edna Pimenta. A noite segue com animação na TASKADURA.

No domingo e último dia dos festejos pode assistir ao Festival de Folclore com ranchos do Ribatejo, Alto Minho, Douro Litoral e Alto Alentejo.

Para além dos espetáculos a organização disponibiliza um recinto para crianças com insufláveis.