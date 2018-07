Atletas almeirinenses nos melhores de Portugal

Tatiana Gonçalves sagrou-se, no dia 7 julho, campeã nacional do Tetratlo Jovem Nacional com 2551 pontos e Guilherme Cavaleiro vice-campeão nacional do Tetratlo Jovem Nacional com 2613 pontos, nas provas realizadas em Viana do Castelo.

Também entre os dias 30 de junho e 1 de julho disputou-se em Vagos o Campeonato Nacional do escalão sub-20 (Juniores). A Associação 20 km de Almeirim fez-se representar por três atletas lançadores. Ana Santos foi 9ª classificada no Lançamento do Martelo de 4 kg com 33,03 m. No Lançamento do Dardo de 600 g, a Ana fez o seu melhor lançamento a 27,37 m, sendo a 10ª classificada.

Iuri Pires no Lançamento do Martelo de 6 kg, fez a marca de 39,55 m, alcançando o 10º lugar. Gonçalo Muidine foi 12º classificado nos Lançamentos do Peso (6 kg) e do Disco (1,750 kg). No Peso, o atleta fez o registo de 11,52 m e no Disco lançou a 32,42 m.