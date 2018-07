Diário da Constança: Os amigos são para as ocasiões!

Olá a todos. Depois de um longo período ausente, tenho inúmeras histórias para vos contar, acontecimentos que mudaram e irão mudar a minha vida ainda mais.

Começo pela primeira, por uma caminhada organizada pelos meus amigos Inês e Diogo Graça, gestores do Meu Super das Fazendas de Almeirim. Uma caminha de 7Km, em que participaram muitas pessoas, inclusive de um grupo de Chamusca cujo o prémio do sorteio lhes calhou em sorte. Não fosse o tempo instável a adesão tinha sido manifestamente muito melhor, mesmo assim os meus amigos conseguiram organizar um evento de solidariedade fantástico, com animação, Zumba e almoço para os participantes. Mesmo depois de uma complicada recuperação a uma operação às amígdalas e adenoides, não poderia faltar a este evento, nem as minhas irmãs. No inicio o joão-pestana foi o meu melhor amigo, só quando iniciámos a caminhada resolvi acordar e desfrutar de toda a envolvência. Estavam lá por mim! Obrigado Inês e Diogo, ao Staff do Meu Super das Fazendas de Almeirim e a todas a pessoas que quiseram fazer um pouco de exercício e ao mesmo tempo contribuir para o meu bem-estar. Bem hajam.

Como todos os anos, o Colégio Conde de Sobral, organiza uma festa para os finalistas da Instituição, em que os pais são os verdadeiros e os únicos artistas. Neste ano, os pais dos finalistas da sala amarela e azul, num dia muito importante para os seus filhos e para eles, num dia de nervos e ansiedade, em que o mais desejado é tudo corra bem e que os filhos se sintam orgulhosos dos pais, ainda tiveram tempo e disponibilidade de se lembrar de mim e dos meus. Mais um donativo, mais uma ajuda que contribuirá na aquisição dos vários equipamentos que necessito para o meu desenvolvimento.

Recentemente, fui alvo de uma avaliação para um sistema de comunicação alternativo, pelo olhar, em que foi muito positivo. Como não consigo verbalizar os meus sentimentos, as minhas necessidades, o que desejo ou simplesmente poder brincar, este sistema que numa primeira fase de adaptação e configuração do próprio sistema, servirá para aqueles que estão mais próximos, perceberem o que quero através do meu olhar. Assim o desejamos e esperamos. Os meus pais, em conjunto com mais uns Amigos, estão a examinar as melhores propostas que existem no mercado a fim de adquirir os equipamentos.

Na semana passada, chegou um equipamento que me permitirá adquirir uma melhor postura enquanto estou sentada e permitirá também ser transportada mais comodamente. Um carrinho que fará a diferença para a minha coluna e para a dos meus pais. Do carro para a escola, para casa ou simplesmente passear, será agora mais fácil e poderei desfrutar melhor sem a preocupação sistemática do meu posicionamento.

Prometo voltar em breve, com mais acontecimentos e boas noticias. Continuem atentos à minha página https://m.facebook.com/vamosajudaraconstanca, beijinhos fofos e calorosos da vossa Amiga Constança.