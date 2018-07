Da esquerda para a direita: Intervir

Comemorando-se este mês o Dia Mundial da Criança, torna-se pertinente falar sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Desde janeiro de 2018 que integro esta Comissão, na modalidade alargada, participando regularmente nas suas reuniões mensais. A Comissão tem participado nas formações realizadas pela Comissão Nacional. No meu caso, estive presente no Curso I “Enquadramento do sistema de proteção de Crianças e Jovens e CPCJ”, onde houve uma partilha de experiências das várias CPCJ’s do distrito. A nossa CPCJ esforça-se para mensalmente publicar um artigo relacionado com toda a temática que envolve as crianças e os jovens. Também nesta área de redação de artigos, dei o meu contributo, nomeadamente no artigo “É Hora de brincar”.

Estivemos presentes no Evento do Dia da Criança, com um show-cooking, onde ajudei a Comissão na preparação de uma sobremesa saudável. Congratulo-me pelo sucesso que esta iniciativa teve. Nas reuniões é possível ver o empenho de cada um, o zelo pelo bom funcionamento desta comissão e o bom funcionamento do trabalho em equipa. Mas para além disso, foi bastante gratificante poder ver na prática o fruto de todo o trabalho que desenvolvemos ao longo dos meses. Continuo disponível para intervir, dando o meu melhor!

Esta tem sido uma experiência única, pois permite-me crescer a nível pessoal e profissional e, principalmente, possibilitou-me poder trabalhar numa das áreas que mais gosto… crianças e jovens! É por elas e por eles que vale a pena intervirmos e fazer a diferença!

Ana Rita Monteiro – CDU Almeirim