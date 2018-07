Cinema no Parque está de volta ao concelho de Almeirim

As noites de cinema ao ar livre estão de regresso ao parques do concelho de Almeirim e tem início já a partir do próximo dia 13 de julho mantendo-se até dia 28 de setembro.

O projeto lançado pela Biblioteca Municipal de Almeirim já vai na sua quarta edição, conta com dez exibições e abrange tanto cinema para adultos como para crianças.

O Parque da Zona Norte, em Almeirim, é o primeiro a receber o ciclo de sessões de cinema que se extende durante os meses de julho, agosto e setembro. A primeira sessão terá o filme “Overdrive – Os profissionais” a partir das 21h30, com a duração de 96 minutos.

As sessões em Almeirim realizam-se no Parque da Zona Norte, em Fazendas de Almeirim junto ao Centro Cultural, junto ao pavilhão desportivo em Benfica do Ribatejo e na Raposa realiza-se junto à Casa da Cultura. Todos os locais vão receber duas sessões de cinema.

