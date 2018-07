Governo lança novas linhas de financiamento às empresas

O governo vai lançar esta quarta-feira, 12 de julho, uma nova série de linhas de financiamento às empresas no valor de 3500 milhões de euros, segundo anunciou o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Além do apoio às empresas que apostam na exportação, estas medidas permitem “financiar a atividade e o investimento com melhores condições”, alargando a outro tipo de empresas, as ‘MidCaps’, de média e grande dimensão. Serão também apresentados os apoios da linha Capitalizar 2018, com um montante de 1600 milhões de euros e que apoia projetos da indústria 4.0, a linha Capitalizar MidCaps, com 500 milhões de euros, e que prevê investimentos de pequenas e médias empresas (PME) e ‘MidCaps’. A linha Capitalizar Exportações, no valor de 600 milhões de euros, irá financiar as empresas exportadoras.

O programa capitalizar no ano passado teve “uma execução que superou muito a sua capacidade de financiamento e cofinanciamento”, ao atingir 2400 milhões de euros, sendo que foram abrangidos 25000 empresas e 335600 empregos.