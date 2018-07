Mulher atropelada junto à porta de casa está nos cuidados intensivos com vários traumatismos

A mulher ferida com gravidade na noite da passada terça-feira, 10 de julho, em Benfica do Ribatejo, está internada nos cuidados intensivos do Hospital de Santarém com vários traumatismos.

Segundo foi possível apurar a vítima está internada com traumatismos nos membros inferiores aos quais já foi operada para ser aplicadas próteses, tem um pulmão perfurado e danos num rim e no baço. A mulher de 44 anos é emigrante na Holanda e está de férias em Portugal.

Recorde-se que a vítima ficou ferida com gravidade após ter sido atropelada por uma viatura que entrou em despiste cerca das 23h30 de terça-feira, 9 de julho, na Estrada Nacional 118, em Benfica do Ribatejo.

A emigrante, com residência junto ao local do sinistro em Benfica do Ribatejo, estaria a passar junto ao estacionamento quando foi surpreendida pelo carro desgovernado. Após o atropelamento, a viatura chocou com um veículo que se encontrava estacionado na berma tendo provocado elevados danos materiais.

A vítima foi assistida pela equipa do INEM da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e posteriormente encaminhada ao Hospital de Santarém onde se encontra internada nos cuidados intensivos. O condutor do carro envolvido foi assistido no local.

Foram mobilizados para o local sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas e a VMER do Hospital de Santarém.

O trânsito esteve condicionado a uma faixa durante mais de uma hora. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.