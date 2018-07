20 kms entre os melhores no Encontro Nacional de escolas de ciclismo

Decorreu em Almeirim, no fim-de-semana de 14 e1 5 de Julho, pela 5ª vez consecutiva o famoso “Encontro Nacional de escolas de ciclismo”.

Este evento conjuga no parque da zona Norte as vertentes estrada e BTT, reunindo 74 equipas de Norte a Sul do país e ilhas, trazendo a Almeirim cerca de 800 atletas.

Entre provas de destreza para os mais jovens, contrarrelógio na estrada e no btt, e pela primeira vez na nossa secção de ciclismo, uma atleta para-ciclista Filomena Oliveira, que conquista o 1º lugar do escalão feminino, conquistando assim a camisola de Campeã Nacional.

Na vertente BTT, conquista o 1º Lugar no escalão de infantil o atleta Duarte Galvão, na vertente feminina o 2º Lugar a atleta Maria Caniço.

Na classificação por equipas, a Associação 20kms Almeirim/Restaurante o Forno, competindo apenas na vertente de BTT, classifica-se em 7º lugar num total de 50 equipas, sendo a primeira da Associação de Ciclismo de Santarém.

Nos restantes escalões, posicionam-se os atletas:

No escalão de pupilo-benjamim, em 11º lugar do escalão masculino Rodrigo Alves.

No escalão de iniciado, em 20º lugar Bernardo Rosa, em 29º lugar Pedro Galvão, em 50º lugar Bárbara Cunha e em 53º lugar Simão Maia.

No escalão infantil, em 1º lugar Duarte Galvão, em 7º lugar Rui Caniço, em 6º lugar Maria Caniço, em 21º Martim Freitas e em 22º João Nunes.

No escalão juvenil, em 35º lugar Emanuel Palma e em 47º lugar Eduardo Santos.