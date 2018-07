Silvióptica de Almeirim cumpre 5º aniversário

Sílvia Justino recebeu O Almeirinense, para fazer um pequeno balanço dos cinco anos de atividade, (que vai cumprir amanhã, dia 20 de julho) no seu primeiro estabelecimento, que se situa na Rua Bernardo Gonçalves,nº50, em Almeirim. O espaço já precisou de uma ampliação no segundo ano de atividade, que resultou da necessidade que a empresária sentiu em poder oferecer aos clientes uma gama mais abrangente de produtos, passando a ter uma exposição permanente de 1000 armações e para ter um consultório amplo e com melhores condições para a Dra Núria efectuar as suas consultas, passando a Silvióptica a fornecer não só as habituais consultas de optometria, contactologia, rastreios visuais, medição da tensão ocular. Além das marcas que já comercializava, entre elas, Rayban, TAGheuer, Lacoste, Salvatore Ferragamo,Laura Biagiotti, Marc Jacobs, Polar, Quebramar, Tenente, João Rôlo, Dielmar, Lanidor, Ferré, Lozza, Calvin Klein, Adolfo Dominguez, António Miró, John Richmond, Bikkembergs, Pedro del Hierro, Viceroy, Solano, Hackett, 41, Superdry, Dragon, Carrera, Hugo Boss, entre outras, fez questão de ampliar a gama de marcas exclusivas, das quais podemos destacar: Swarovski, marca esta que, segundo Silvia Justino nos refere, “trata-se de uma linha de armações mais feminina, mais sofisticada, que já planeava há algum tempo oferecer aos clientes, devido à sua grande qualidade e design que caracterizam esta marca. Refere que para fidelizar o cliente “não vendemos um preço, vendemos um produto com qualidade, adequado às necessidades dos nossos clientes. Profissionalismo, simpatia seriedade, aliados a um conjunto de serviços que disponibiliza- mos diariamente nas nossas ópticas. Oferecedo durante todo o ano, várias promoções e condições de pagamento de acordo com as necessidades do cliente. “A satisfação do meu cliente é o meu principal objetivo, o aconselhamento técnico e a relação qualidade/preço conjugado com uma assistência pós-venda funcional”

