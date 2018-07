Almeirim sob risco de incêndio

Um comunicado da Autoridade Nacional da Proteção Civil emitido no sábado pelas 14h, alerta a população para o risco de incêndio elevado a máximo nos distritos de Faro, Castelo Branco, Santarém e Beja com o possível agravamento das condições meteorológicas para segunda-feira. Assim, o tempo quente previsto para este fim de semana com temperaturas que podem chegar aos 35ºC e o vento moderado permanente com possibilidade de rajadas fortes que podem atingir os 60 Km/ h,nas regiões mais costeiras, são condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais.

Assim, a Proteção Civil lembra que é proibido realizar queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos; queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração; lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguete; fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem; a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

No mesmo comunicado, a ANPC alerta para a necessidade de se manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras; abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação e ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.