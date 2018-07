Entrada do Colégio Conde de Sobral alvo de novo ato de vandalismo

A nova entrada do Colégio Conde de Sobral sofreu um novo ato de vandalismo esta segunda-feira, 23 de julho. Este é o segundo ataque em cerca de duas semanas e o sexto nos últimos trinta dias, no novo acesso do estabelecimento pela Urbanização das Taipas.

Foi novamente despejado óleo no mesmo local, colocando em risco os adultos e crianças que utilizam este acesso ao estabelecimento de ensino. A situação tem sido repetida desde o início das obras no parque de estacionamento na cerca do hospital.

Ainda não foram apurados os responsáveis por este ato. Foi apresentada nova queixa junto da GNR de Almeirim.

A entrada durante a manhã no Colégio foi alterada para a entrada da Urbanização das Taipas devido às obras. A Câmara Municipal de Almeirim alterou para sentido único a circulação naquela via devido a esta situação provisória.