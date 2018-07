Paulo Alberto vence Supercross de Paço dos Negros

Na noite de 21 de julho arrancou mais um campeonato nacional de Supercross e pela 11ª vez na história do campeonato, a localidade de Paço dos Negros acolheu uma ronda do campeonato. A primeira de quatro numa noite em que o apaixonado público da região compareceu em excelente número para assistir ao reforço do número de vitórias de Paulo Alberto no traçado do concelho de Almeirim, registo que subiu de sete para 11 com mais dois sucessos em Elite e outros tantos em SX1.

O piloto de Leiria apenas perdeu no duelo das ‘Flying Laps’ para Hugo Basaúla, campeão em título que iniciou a época disposto a conquistar o primeiro triunfo do ano, que lhe escapou no entanto em ambas as corridas, com ajuda extra de uma queda colectiva no arranque da segunda corrida da noite que além de o ter feito descer à última posição no pelotão, deixou a sua moto sem seletor de caixa de velocidades obrigando o campeão nacional a fazer toda a corrida com a terceira velocidade engrenada, recuperando mesmo assim até ao quarto posto.

Paulo Alberto venceu ambas as corridas e assumiu o comando do campeonato, batendo Hugo Basaúla e Diogo Graça na primeira corrida, para no derradeiro duelo da noite Graça ocupar a posição intermédia de pódio – assinando igualmente a vitória em SX2 na noite em que regressou ás corridas depois da lesão que o afastou da fase final do campeonato de motocross – na frente de Renato Silva que conseguiu uma posição de pódio no fecho deste primeira ronda do ano.

Paulo Alberto entrou assim com uma dupla vitória no campeonato nacional de SX para ser o primeiro líder de uma época onde Hugo Basaula vai certamente dar muita luta na discussão pelo ceptro. A prova contou igualmente para os Iniciados com vitórias divididas entre Fábio Costa e Rúben Ferreira, com vantagem para o segundo por ter conquistado o segundo posto na corrida de abertura face ao terceiro lugar de Costa no segundo confronto atrás de Alex Almeida, este terceiro na primeira corrida.

Nesta prova participou ainda o atleta almeirinense André Sérgio, da secção de motocross dos 20 kms de Almeirim, que se classificou na quinta posição do Campeonato Nacional de Supercross.

Os Infantis B estiveram igualmente em Paço dos Negros, com ambas as mangas a serem ganhas por Sandro Lobo na frente de Tomás Santos. Martim Maria foi o terceiro na primeira corrida, mas na segunda foi Fran Fernandez a fechar o pódio, que garantiu igualmente no somatório de ambas as corridas. A próxima ronda do campeonato realiza-se no dia 4 de Agosto na Poutena, uma das catedrais da modalidade.

Veja aqui a fotogaleria da prova: