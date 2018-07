Árbitro almerinense cria projeto “Arte do Apito”

Rodrigo Veríssimo, árbitro desde 2012, criou o projeto “Arte do Apito” que pretende ser um espaço de opinião e de divulgação da arte de arbitrar, onde se incluem relatos da vida desportiva do jovem árbitro almeirinense.

O projeto promete várias surpresas, desde logo com uma rubrica semanal denominada “Troca de Passes”, que terá convidados do mundo do futebol. Para além da rubrica, todas as semanas o autor vai partilhar com os leitores algumas das experiências mais marcantes que vive todas as semanas no futebol e na arbitragem.

“Quero transmitir o que de tão bom o futebol e a arbitragem já me trouxeram, e claro, oferecer bons conteúdos para que os seguidores se sintam empolgados pelo que se escreve e queiram sempre mais.”, explica Rodrigo Veríssimo.

Pode seguir este projeto de arbitragem aqui.