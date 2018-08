Águas do Ribatejo emite alerta sobre uso da água em dias de calor

A empresa Águas do Ribatejo emitiu alerta à população para restringir o uso da água da rede pública de abastecimento ao essencial, durante o período de 1 a 6 agosto, especificando no seu comunicado: “evite regar, lavar pátios, passeios, ruas, etc. com água tratada para consumo humano.” No mesmo comunicado esclarece a empresa que “terá uma maior disponibilidade nas suas reservas de abastecimento para dar resposta às solicitações do combate a incêndios sem colocar em causa o abastecimento público de água em zonas onde as populações são tendencialmente idosas e mais sujeitas a problemas de saúde em ondas de calor.”