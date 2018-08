D. Francisco de Mascarenhas 79 anos depois

Comemorou-se ontem, dia 8 de agosto, o 79º aniversário da apresentação em Madrid de D. FRANCISCO DE MASCARENHAS.

Como cavaleiro amador, com apenas 12 anos de idade, ao lado dos irmãos Domeq, em Madrid, após brilhante atuação, foi-lhe concedida a honra de ouvir o Hino Nacional, como agradecimento do seu trabalho.

Nasceu em Lisboa a 8 de fevereiro de 1927.

Começou cedo a tourear em público. Com cerca de 10 anos de idade, toureou em Almeirim, um novilho no final de uma corrida de toiros, a pedido do público. Com 12 anos atuou também em Barcelona, alternando com o seu pai, D. Alexandre de Mascarenhas.

Recebeu alternativa de cavaleiro profissional a 29 de agosto de 1945, na praça de tiros do Campo Pequeno, sendo seu padrinho João Branco Núncio, o saudoso “Califa de Alcácer”.

Toureou praticamente em todas as emblemáticas praças de toiros da Península Ibérica, assim como em todas as corridas realizadas em Almeirim, sua terra natal adotiva, incluindo a inauguração da praça de toiros a 16 de maio de 1954.

Por motivos de saúde, retirou-se das arenas em 1962, dedicando-se ao arranjo e ensinamento de cavalos de toureio.

Ainda hoje, com praticamente 92 anos de idade é presença assídua em muitas praças de toiros nacionais.

É pois, bonito, lindo e de salutar, recordar 79 anos depois, a sua brilhante atuação em Madrid, de uma das maiores “lendas vivas” da tauromaquia.

Parabéns!.