Tribunal de Almeirim muda-se para as antigas instalações da Junta de Freguesia no final de agosto

A mudança do Tribunal de Almeirim para as novas instalações, situadas nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Almeirim, deverão iniciar-se no final do mês de agosto.

Após a compra do edifício por parte da Câmara Municipal de Almeirim (CMA) num valor que ascende aos 260 mil euros, o Ministério da Justiça iniciou em janeiro as obras de adaptação do espaço que estão praticamente concluídas.

Os serviços do Juízo de Competência Genérica de Almeirim mudam de local após 17 anos no antigo posto da GNR de Almeirim, instalações que chegaram a ser consideradas as piores a nível do país, tanto pela falta de condições de trabalho para magistrados e funcionários, como pelos sinais de degradação do edifício.

Quando confrontada com a possibilidade de fecho do serviço, a CMA iniciou conversações com o governo para ser encontrada uma solução. Essa solução passou por comprar as antigas instalações da Junta de Freguesia, o Ministério fez as obras de adaptação e ficará a pagar uma renda mensal ao município.

Pedro Ribeiro, presidente da CMA, refere que com esta mudança os “profissionais e cidadãos têm condições dignas e todos ganham”.