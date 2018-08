Daniel Bragança estreia-se a ganhar na Liga Revelação

Daniel Bragança estreou-se pelos sub-23 do Sporting CP com um vitória por 5-4 frente ao Vitória de Setúbal no passado sábado, 18 de agosto, na Liga Revelação, o recém criado campeonato nacional de sub-23.

O jogador que fez parte da sua formação no Footkart foi titular e totalista no primeiro jogo na equipa sub-23 que começou o campeonato da Liga Revelação com uma expressiva vitória, fora de portas. O companheiro de Daniel, Leonardo Ruiz, com três golos, foi a figura principal.

O Sporting CP segue para a segunda jornada com três pontos no bolso e um bom começo de Liga Revelação. A próxima partida será frente ao Feirense.