Câmara Municipal de Almeirim mantém taxas de IMI, Derrama, participação no IRS e direitos de passagem em 2019

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou a manutenção das taxas camarárias esta segunda-feira, 21 de agosto, em reunião do executivo.

O primeiro ponto da reunião passou pela aprovação, por unanimidade, da atribuição de subsídios ao Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca”, à Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim e Associação Cultural e Recreativa de Marianos e Murta.

Nos pontos seguintes o executivo da Câmara Municipal de Almeirim fez aprovar, com a abstenção da CDU, a taxa de Derrama no concelho que mantém o mesmo valor do ano 2018; Foi aprovada a taxa de IMI, com o voto contra da CDU, mantendo o valor de 2018, e foi ainda aprovada, por unanimidade, a participação no IRS e a taxa de direitos de Passagem, que também mantém o valor de 2018.

A aprovação destas taxas, pelo executivo, em Reunião de Câmara são referentes aos valores de referência a praticar no ano de 2019. Esta decisão terá ainda de ser aprovada na próxima Assembleia Municipal.