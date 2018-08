Tigres começam temporada a 31 de agosto

O HC “Os Tigres” começa a preparação para a nova época a 31 de agosto, com testes físicos e treinos de preparação.

André Luís, o novo treinador, conta com seis caras novas na formação: Paulo Passos e Filipe Bernardino que estão de regresso, o almeirinense Frederico Neves, Xavier Lourenço, Tiago Godinho e Miguel Fernandes.

Pedro Santos, Ricardo Relvas, Rui Alves, Kéké, Pedro Jordão e Anderson Luís transitam da época passada.

O clube já tem agendados vários compromisso para a pré-época:

5/9 – GFEC Caixeiros vs HC Os Tigres

8/9 – HC Os Tigres vs UF Entroncamento

12/9 – CD Paço de Arcos vs HC Os Tigres

15/9 e 16/9 – Torneio BIR Valado dos Frades (2 Jogos)

19/9 – Adversário a definir

22/9 – Torneio de Tomar (2 Jogos)

26/9 – AD Oeiras vs HC Os Tigres

29/9 – HC Os Tigres vs C Infante Sagres

5 a 7/10 – Golden Cup Parede 2018 (4 Jogos)