Caminhada Noturna Neon Luminoso em Almeirim

O Clube Desportivo “Os Bocas Secas” organiza no próximo dia 31 de agosto, pelas 21h, a Caminhada Noturna Neon Luminoso inserida no Festival da Sopa da Pedra, em Almeirim.

A caminhada de seis quilómetros inicia no Jardim da República e termina no recinto do festival. Em parceria com a Associação ProAbraçar o evento tem um cariz solidário e os participantes podem oferecer um bem alimentar ao mais desfavorecidos.

O início da caminhada conta ainda com aula de Zumba com a instrutora Joana Pernas. Para participar basta dar três “passos” e um bem alimentar, os primeiros 200 participantes tem direito a oferta de pulseira e neon luminoso.